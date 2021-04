Fielmann schüttet wieder eine Dividende aus

Der Brillenkonzern Fielmann AG (ISIN: DE0005772206) will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 1,20 Euro je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde.

Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 64,55 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,86 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 8. Juli 2021 statt. Im Vorjahr wurde die Dividende ausgesetzt. Im Jahr 2019 wurde für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,90 Euro ausgeschüttet. Der Außenumsatz, einschließlich Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen, stieg in den ersten drei Monaten 2021 um 9 Prozent auf 445 Millionen Euro, wie am Donnerstag weiter mitgeteilt wurde. Der Konzernumsatz wuchs um 8 Prozent auf rund 382 Millionen Euro. Der Gewinn nach Steuern stieg auf 28,5 Millionen Euro (Vorjahr: 12,1 Millionen Euro). Zum 31. März 2021 betrieb Fielmann 875 Niederlassungen (Vorjahr: 776 Niederlassungen), davon 288 Standorte mit Hörakustikstudios (Vorjahr: 209 Standorte). Fielmann beschäftigte zum 31. März 21.582 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 20.234). Redaktion MyDividends.de