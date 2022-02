Fluence lanciert Wireless Flex Dimming für eine skalierbare, schnellere Beleuchtungssteuerung für Agrarerzeuger

Wireless Flex Dimming gibt Agrarerzeugern eine Funk-Infrastruktur für präzise Beleuchtungssteuerung an die Hand, die aufgrund rascherer Installation immense Arbeitskosten einspart; gleichzeitig können Anbauer Umgebungen für eine größere Flexibilität und eine künftige Betriebserweiterung neu konfigurieren

Fluence by OSRAM (Fluence), ein führender weltweiter Anbieter energieeffizienter LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Nahrungsmittelproduktion, hat die neueste Ergänzung seines innovativen Portfolios für Beleuchtungssteuerungen herausgegeben: Wireless Flex Dimming. Mittels Einsatz einer modernen Bluetooth-Vernetzungstechnologie ermöglicht Wireless Flex Dimming eine abgestufte Beleuchtung für Fluence-Leuchten per Funk mit Standarddimmern mit 0–10 Volt oder Umgebungssteuerungen.

Wireless Flex Dimming bietet Erzeugern eine einfache und kosteneffiziente Lösung, um den Agrarbetrieb für einen einzelnen Raum oder für Tausende von Leuchten pro Installation zu skalieren. Die neuen Steuerungen ermöglichen es Erzeugern, feste Einrichtungen anzubringen oder über eine Mobile-App Steuerungszonen für die Beleuchtung neu zu konfigurieren, sodass keine hohen Kosten für einen Neuaufbau oder einen Elektriker anfallen.

„Große kommerzielle Anbauer von Agrarerzeugnissen nutzen ausgereifte Automationssysteme, um ihre Umweltparameter zu steuern, einschließlich Lichtintensität und Lichtdauer“, sagte Jordon Musser, Chief Product Officer von Fluence. „Wireless Flex Dimming ermöglicht den Leitern von Anlagen, Fluence-Beleuchtungssysteme an das bevorzugte Klimamanagementsystem anzuschließen, wobei sie gleichzeitig die Installationszeit und Komplexität sowie die Gesamtkosten der Lösung reduzieren. Mit Wireless Flex Dimming können Erzeuger fortschrittliche Lichtsteuerungsstrategien implementieren und für maximales Wachstum und Qualität ihrer Pflanzen bei gleichzeitig minimalen Betriebskosten sorgen.“

Mit dem Angebot von Wireless Flex Dimming an kommerzielle Erzeuger optimiert Fluence den Nachrüstungsprozess von Natriumdampf-Hochdrucklampen (High-Pressure Sodium, HPS) zu LED-Systemen. Die Dimmkapazitäten eines typischen HPS-Systems sind im Gegensatz zur LED-Technologie begrenzt. Werden jedoch HPS- mit LED-Lampen nachgerüstet, können Dimmkabel, die zur bestehenden Struktur hinzugefügt werden, hinsichtlich der Kosten nicht mehr tragbar sein, wodurch viele Erzeuger bei suboptimalen LED-Installationen bleiben, die sich nicht dimmen lassen. Mit Wireless Flex Dimming können Anbauer das volle Potenzial einer hochpräzisen Funk-Dimmsteuerung ausschöpfen.

„Die Einführung von Wireless Flex Dimming in unser Produktportfolio bekräftigt unseren Einsatz für die Ausstattung von Erzeugern mit flexiblen, speziell anpassbaren Beleuchtungslösungen, die dem Bedarf jeglicher Anbauumgebung entsprechen“, sagte David Cohen, CEO von Fluence. „Mit der Fähigkeit, Dimmkapazitäten einfach und kosteneffektiv in einen Landwirtschaftsbetrieb zu integrieren, nehmen Anbauer die einzigartigen Kapazitäten von LEDs an, sich rasch an die Anforderungen der Nutzpflanzen oder der Umgebung anzupassen.“

Als führender Anbieter von fortschrittlichen Technologielösungen für die Gartenbauwirtschaft räumt Fluence der Sicherheit seiner Funklösungen höchste Priorität ein. Wireless Flex Dimming wurde von Riscure mit dem PSA Certified™ Level 1 (einer unabhängigen Maßeinheit für bewährte Sicherheitsverfahren, die von ARM eingeführt wurde) ausgezeichnet. PSA Certified wird vom DesignLights Consortium als zugelassener Cybersicherheitsstandard für vernetzte Beleuchtungssteuersysteme anerkannt. Weitere Informationen zu Fluence und seinem Portfolio von Steuerungen und Beleuchtungssystemen erhalten Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in der texanischen Hauptstadt Austin, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

