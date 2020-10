Flugausfälle in Griechenland am Sonntag und Montag wegen Streiks

ATHEN (dpa-AFX) - Reisende von und nach Griechenland müssen am Sonntag und Montag (18. und 19. Oktober) mit erheblichen Problemen im Flugverkehr rechnen. Die griechischen Fluglotsen und die Angestellten der zivilen Luftfahrt werden an diesen beiden Tagen die Arbeit für mehrere Stunden niederlegen. Die griechischen Fluggesellschaften riefen ihre Gäste auf, dringend Kontakt mit ihrer Fluglinie zwecks Umbuchung aufzunehmen. Auch der wichtigste Flughafen in der Hauptstadt Athen teilte auf seiner Internetseite mit, zahlreiche Flüge seien annulliert worden. Die Gewerkschaften der Fluglotsen und der Angestellten der Zivilen Luftfahrt fordern mehr Geld und die Einstellung von zusätzlichem Personal./tt/DP/edh