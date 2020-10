Format der US-TV-Debatten wird geändert - Trumps Wahlkampfteam protestiert

New York/Alliance (Reuters) - Nach der stellenweise chaotischen ersten TV-Debatte im US-Präsidialwahlkampf haben die Veranstalter Änderungen am Ablauf angekündigt.

"Bei der Debatte gestern Abend wurde klar, dass das Format der verbleibenden Debatten um zusätzliche Strukturen erweitert werden sollte", erklärte die Commission on Presidential Debates am Mittwoch, ohne zunächst Einzelheiten zu nennen. Damit solle eine "geordnetere Diskussion der Themen" sichergestellt werden. Das Wahlkampfteam von Präsident Donald Trump kritisierte die Pläne und warf der Kommission vor, "die Regeln mitten im Spiel" zu ändern. Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden hatte die Hoffnung geäußert, dass man in Zukunft nur das Mikrofon des Sprechenden anschalten werde.

Die überparteiliche Kommission organisiert die TV-Duelle seit 1988. Die Debatte am Dienstagabend war von persönlichen Angriffen und Beleidigungen bestimmt.[nL8N2GR3WY] Biden und Trump treffen im Oktober noch zwei Mal aufeinander, ihre Vizes einmal. Die Wahl findet am 3. November statt. In einigen Bundesstaaten können die Bürger bereits jetzt ihre Stimme abgeben.