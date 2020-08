FOX - Machen die Verkäufer Nägel mit Köpfen?

Fox Corp. - WKN: A2PF3K - ISIN: US35137L1052 - Kurs: 25,000 € (NASDAQ)

Der schwache Kursverlauf hatte es bereits angedeutet, beim Medienunternehmen Fox lief es zuletzt nicht rund. Und das ist fast noch zu positiv ausgedrückt. Im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 erodierte der Nettogewinn regelrecht, fiel von 465 Mio. USD oder 0,73 USD je Aktie in der Vorjahresperiode auf nur mehr 145 Mio. USD bzw. 0,20 USD je Aktie. Bereinigt um Einmaleffekte lag der Gewinn je Aktie bei 0,62 USD. Der Umsatz fiel um 4 % auf 2,42 Mrd. USD. Diese beiden Kennzahlen lagen im Rahmen der Erwartungen.

Auf Gesamtjahresbasis betrachtet schaffte es Fox aufgrund eines Puffers in den ersten drei Quartalen, den Umsatz von 11,39 auf 12,30 Mrd. USD zu steigern. Der Gewinn brach aber auf 1,62 USD je Aktie ein. Die untenstehende Tabelle zeigt, dass Analysten hier mit 1,98 USD deutlich mehr erwartet hatten. Die aktuelle Prognose der Experten geht im neuen Geschäftsjahr 2020/21 von einem Umsatzrückgang auf 12,18 Mrd. USD aus. Das Ergebnis je Aktie wird bei 2,08 USD erwartet.

Aus charttechnischer Sicht brachte der Bruch des Aufwärtstrendkanals seit März, wie im Juni an dieser Stelle beschrieben, ein Verkaufssignal mit sich. Die Unterstützungszone zwischen 23,92 und 23,57 USD leitete aber eine Erholung ein. Kurzfristig ist der Wert nun gedeckelt bei 27,11 USD. Erst ein Ausbruch über diesen Kreuzwiderstand schaltet Potenzial bis zur nächsten Doppelhürde bei 29,70 USD frei. Bricht die Supportzone zwischen 23,91 und 23,57 USD, könnten die Aktien in den kommenden Wochen bis an das Corona-Crashtief bei 19,82 USD zurücksetzen. Dort muss man die nächsten Muster abwarten und darauf überprüfen, ob eine Bodenbildung gelingen kann.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 11,39 12,28 12,18 Ergebnis je Aktie in USD 2,57 1,98 2,08 KGV 10 13 12 Dividende je Aktie in USD 0,23 0,46 0,50 Dividendenrendite 0,92 % 1,83 % 1,99 % *e = erwartet

