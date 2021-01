Frankreich verschärft Ausgangssperre - Furcht vor britischer Virus-Variante

Paris (Reuters) - Frankreich verschärft die Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie und verweist auf die Gefahr durch eine ansteckendere Virus-Variante.

Die tägliche Ausgangssperre werde ab Samstag ab 18.00 Uhr statt wie bislang ab 20.00 Uhr gelten, kündigte Ministerpräsident Jean Castex am Donnerstag an. Er verwies auf eine deutlich geringere Zahl von Neuansteckungen in den Regionen, die bereits strengere Regeln eingeführt haben. Sorgen bereitet den Gesundheitsbehörden die zuerst in Großbritannien nachgewiesene, ansteckendere Variante des Virus. "Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass diese Variante sich in Frankreich ausbreitet", sagte Gesundheitsminister Olivier Veran. Im Moment sei sie für ein Prozent der Fälle verantwortlich.

Castex kündigt in diesem Zusammenhang auch strengere Grenzkontrollen an: Wer von außerhalb der EU nach Frankreich einreisen will muss einen negativen Corona-Test vorweisen und sich eine Woche lang in Quarantäne begeben. Finanzminister Bruno Le Maire kündigte seinerseits weitere Maßnahmen für Unternehmen an. Ihre Hilfen werden demnach auf bis zu 200.000 Euro pro Monat aufgestockt, für die Rückzahlung der staatlich verbürgten Corona-Kredite erhalten sie ein zusätzliches Jahr Zeit. Die Regierung werde so lange Finanzhilfe leisten wie nötig, sagte Le Maire.