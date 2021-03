Französische Zentralbank hebt BIP-Prognose wegen Konsumaufschwung an

Paris (Reuters) - Die französische Zentralbank ist für die Erholung der Wirtschaft in diesem Jahr etwas optimistischer geworden.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone werde in diesem Jahr um 5,5 Prozent, im Jahr 2022 um 4 Prozent und 2023 um 2 Prozent wachsen, schrieben die französischen Währungshüter in ihrem jüngsten Quartalsausblick am Montag. Im Dezember hatte die Banque de France für 2021 und 2022 jeweils ein fünfprozentiges BIP-Wachstum angenommen, für 2023 zwei Prozent.

Die Bank sieht die wirtschaftliche Aktivität in der ersten Hälfte des Jahres 2021 angesichts der anhaltender Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als lediglich stabil an. Mit den Lockerungen der Restriktionen infolge der Impfkampagne wird jedoch erwartet, dass ein Nachholbedarf bei den Konsumenten ausgelöst wird, der in der zweiten Jahreshälfte zu einem breiteren Aufschwung führen wird.