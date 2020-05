FRESENIUS SE - Fast schon am Gipfel

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 43,060 € (XETRA)

Das vergangene Jahr über tendierte die Aktie von Fresenius SE im Wesentlichen zwischen der langfristigen Hürde bei 52,39 EUR und der Unterstützung bei 38,28 EUR seitwärts. Mitte Februar setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend allerdings dynamisch fort, ließ den Wert unter die 38,28 EUR-Marke einbrechen und drückte ihn in der Spitze fast bis an das Hoch des Jahres 2007 bei 21,21 EUR.

Oberhalb von 40,45 EUR winkt der Anstieg bis an das Jahreshoch

Doch so stark die Aktie eingebrochen war, so rasch konnte sie sich in der Folge erholen und zügig wieder über die Hürden bei 38,28 und 40,45 EUR ausbrechen. Dieser enorme Konter führte zuletzt sogar an den Widerstandsbereich von 45,00 bis 45,88 EUR. Hier ging den Bullen etwas die Kraft aus. Dennoch dürfte die 45,88 EUR-Marke in Kürze nochmals attackiert werden. Sollte die Aktie auch über diesen Widerstand ausbrechen, ist mit einem Angriff auf die langfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 48,00 EUR zu rechnen. Darüber wäre dann der Weg bis an das Februarhoch bei 51,54 und die Hürde bei 52,39 EUR frei.

Solange der Wert über der markanten Unterstützung bei 40,45 EUR notiert, haben die Bullen das Sagen. Erst darunter würde sich das Chartbild eintrüben und eine Korrektur bis 38,28 und 37,92 EUR folgen. Darunter droht allerdings ein Einbruch bis 32,00 EUR und damit die Wiederaufnahme des großen langfristigen Abwärtstrends.

Fresenius SE & Co. KGaA Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)