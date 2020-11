FUELCELL ENERGY - Kursexplosion vom Feinsten!

Schneller als erwartet hat die Aktie das in der Analyse FUELCELL ENERGY - Was geht denn hier ab?! beschriebene Rallyszenario abgespult und das Kursziel bei 11,00 - 11,65 USD gestern erreicht. Von dort aus kam es dann zu deutlichen Gewinnmitnahmen, die Aktie fiel intraday bis auf 6,58 USD zurück. Das Handelsvolumen liegt seit Tagen jenseits von Gut und Böse, der November wird als mit Abstand umsatzstärkster Monat in der Geschichte der Aktie in den Chart geschrieben. Wie sehen jetzt die charttechnischen Idealszenarien aus?

Momentumphase könnte sich abschwächen

Die hohen Kursschwankungen dürften in den kommenden Tagen und Wochen langsam geringer werden, wobei Zwischenkorrekturen idealerweise auf hohem Niveau verlaufen sollten. Im Grunde könnte in Kürze ein neuer Angriff auf die Hürde bei 11,00 - 11,65 USD folgen, deren Bruch weiteres Rallypotenzial bis 17,40 und 25,20 - 26,00 und zum 2017er Hoch bei 29,88 USD eröffnen würde.

Bei 5,80 - 6,15 und 5,00 - 5,16 USD liegen Auffangzonen für weitere, optionale Kursrücksetzer. Dort könnten die Käufer wieder bereitstehen. Alternativ kommt es zu einer sehr tiefen Korrektur bis ans alte Ausbruchslevel bei 3,40 - 3,50 USD. Dort könnten sich attraktive, antizyklische Longchancen bieten.

