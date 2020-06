Fußball-Bundesliga muss bei TV-Erlösen Abstriche machen

München (Reuters) - Die deutsche Fußball-Bundesliga muss in den nächsten vier Jahren bei den Einnahmen aus der Vergabe der Fernseh-Übertragungsrechte leichte Abstriche machen.

Die Sender und Streaming-Anbieter zahlen an die 36 Vereine der Deutsche Fußball-Liga (DFL) für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 insgesamt 4,4 Milliarden Euro, wie DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag in Frankfurt sagte. Das sind rund fünf Prozent weniger als in der laufenden Rechteperiode, für die die Sender insgesamt 4,64 Milliarden Euro geboten hatten. Seifert sprach von einem "ordentlichen Ergebnis, das sich sehen lassen kann".

Die wichtigsten Live-Rechtepakete gehen an den Pay-TV-Sender Sky, der künftig nur noch die Spiele am Samstag und am Dienstag/Mittwoch überträgt, und an die Streaming-Platttform DAZN, die sich die Übertragungsrechte an Freitagen und Sonntagen sicherte.