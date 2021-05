Gap nimmt Aktienrückkauf wieder auf

Der amerikanische Einzelhandelskonzern Gap Inc. (ISIN: US3647601083, NYSE: GPS) wird sein Aktienrückkaufprogramm wieder aufnehmen, nachdem dieses im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde. Aktuell stehen noch 800 Mio. US-Dollar von ursprünglich geplanten 1 Mrd. US-Dollar für Rückkäufe zur Verfügung. Im Fiskaljahr 2021 sind Rückkäufe für bis zu 200 Mio. US-Dollar vorgesehen.

Gap wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 12 US-Cents für das zweite Quartal 2021 ausbezahlen. Die Zahlung erfolgt am 28. Juli 2021 (Record date ist der 7. Juli 2021). Gap kündigte schon früher an, dass ab dem zweiten Quartal 2021 eine neue Dividendenpolitik starten wird.

Die Bekleidungskette Gap hat ihren Hauptsitz in San Francisco und wurde 1969 gegründet. Die Firma hat mehrere Kernmarken wie Gap, Banana Republic, Old Navy oder auch Athleta. Es werden knapp 3.700 Läden weltweit betrieben. Im vierten Quartal (30. Januar 2021) des Fiskaljahres 2020 wurden 4,42 Mrd. US-Dollar an Umsatz erzielt (Vorjahr: 4,67 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn betrug 234 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 184 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 74,79 Prozent im Plus und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 13,37 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. Mai 2021).

Redaktion MyDividends.de