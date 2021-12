Gavriella Schuster, ehemalige "Channel-Chefin" von Microsoft, wird Vorstandsmitglied von Open Systems

Schusters Expertise trägt dazu bei, dass Open Systems seinen Microsoft-Kunden Sicherheit und Konnektivität auf höchstem Niveau bieten kann

Open Systems, der IT-Sicherheitsanbieter für zukunftsorientierte Unternehmen, gab heute die Ergänzung seines Verwaltungsrats um Gavriella Schuster bekannt. Schuster ist eine hoch angesehene Führungskraft, die sich in ihrer mehr als 25-jährigen Karriere bei Microsoft einen Namen gemacht hat.

„Während ihrer beeindruckenden Karriere bei Microsoft war Gavriella fünf Jahre lang Leiterin des One Commercial Partner (OCP) Teams. Ihre fundierte Erfahrung im Aufbau eines effizienten Channel-Geschäfts und in der Transformation von Unternehmen, ihr Netzwerk und ihr inspirierender Führungsansatz werden dazu beitragen, dass Open Systems in Zukunft noch weiter wachsen kann", kommentiert Dr. Bernd-Michael Rumpf, Chairman of the Board, die Neuanstellung.

Als Corporate Vice President und "Channel Chief" war Schuster die treibende Kraft hinter dem rasanten Wachstum von Microsofts OCP, einem globalen Ökosystem von über 300.000 Channel-Partnern mit einem Umsatz von 1 Billion US-Dollar. Ebenso bemerkenswert war das Wachstum des US-amerikanischen Cloud- und Rechenzentrumsgeschäfts von Microsoft, das in drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von mehr als 35 Prozent verzeichnete.

"Seit ich das Unternehmen vor zwei Jahren kennengelernt habe, bin ich ein Fan von Open Systems. Ich konnte mit eigenen Augen sehen, wie der Einsatz von reproduzierbaren Sicherheitsanwendungen die Cyber Security von Kunden auf ein neues Level heben kann“, erklärt Schuster. "Die Secure Access Service Edge (SASE) und Managed Detection and Response (MDR)-Services sind für Unternehmen, die mit dem Mangel an Fachkräften, der zunehmenden Angriffsfläche und der Vielzahl verschiedener Tools konfrontiert sind, überzeugende und ergänzende Lösungen. Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und Inhaber der Advanced Specialization-Zertifizierung für Threat Protection ist Open Systems ein idealer Partner, um Unternehmen bei der Organisation ihrer Cyber Security zu unterstützen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Open Systems auch weiterhin daran zu arbeiten, den Kunden einen hervorragenden Service zu bieten“, sagt Schuster.

"Ich freue mich sehr, Gavriella bei Open Systems willkommen zu heißen", so Geoff Haydon, CEO von Open Systems. "Ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen Go-to-Market-Strategie, Channel-Partnerschaften, digitale Transformation und Diversität wird für Open Systems von unschätzbarem Wert sein. Dadurch können wir unsere Position als führender Anbieter von Konnektivitäts- und Cybersicherheitsdiensten für Microsoft-Kunden auf der ganzen Welt noch weiter ausbauen.

Der MDR-Service von Open Systems verfolgt einen einzigartigen strategischen Ansatz, der mit seinen ganzheitlichen Bewertungs-, Präventions- und Wiederherstellungsmaßnahmen über reine Erkennungs- und Reaktionsmechanismen hinausgeht. Diese Sicherheitsmaßnahmen unterstützen Unternehmen in ihrer Cyber Security und liefern zählbare Ergebnisse.

"Der MDR-Markt ist förmlich explodiert, da Unternehmen aller Größenordnungen erkannt haben, dass sie zusätzliche Ressourcen und Fachkenntnisse benötigen, um Bedrohungen zu erkennen und zu bekämpfen", sagt Dave Gruber, Principal Analyst bei ESG. "MDR-Anbieter, die sich die Zeit nehmen, die Sicherheitsanforderungen einzelner Unternehmen genau zu analysieren und ihre Angebote darauf abzustimmen, werden sich in diesem hart umkämpften Markt behaupten können."

Wir liefern eine Cybersecurity-Erfahrung, die weit über den Standard hinausgeht. Wir haben eine SASE Lösung entwickelt, die flexibel und skalierbar ist, mit einem echten Zero Trust Ansatz und einem einzigartigen MDR Service, der Störfälle durch präzise Massnahmen minimiert. Unsere Teams überwachen 24x7 mehr als 3 Millionen Endpunkte weltweit. Das verstehen wir unter Cybersecurity, die nicht nur gut, sondern crazy good ist.

