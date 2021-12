GERRESHEIMER - Die Aktie der Stunde?

Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 84,950 € (XETRA)

Im Rahmen ihres vor einem Jahr begonnenen Abwärtstrends war die Gerresheimer-Aktie zuletzt bis an die Unterstützung bei 74,80 EUR abverkauft worden. Damit hatte sie die Oberseite einer Tradingrange aus dem Jahr 2019 erreicht und prallte dort im Oktober nach oben ab.

Es folgte eine Konsolidierungsphase, die sich in Form einer symmetrischen Dreiecksformation entwickelte, die zuletzt bullisch nach oben aufgelöst wurde. Dem Kaufsignal folgte der Anstieg bis an den Widerstand bei 85,15 EUR.

GERRESHEIMER-Aktie kurz vor weiterem Kaufsignal

Sollte diese Barriere nach einer Korrekturphase ebenfalls überschritten werden, hätten die Bullen das nächste Kaufsignal generiert und wären in der Lage den Wert bis an die Barriere bei 88,90 EUR anzutreiben. Selbst eine Ausweitung der Kaufwelle bis an das Septemberhoch bei 92,90 EUR wäre dann möglich.

Auf der Unterseite ist der Anstieg der Gerresheimer-Aktie durch die Unterstützungen bei 81,30 und 80,25 EUR gut abgesichert. Erst darunter wäre die bullische Ausgangslage neutralisiert und ein weiterer Rückfall auf 77,00 EUR und ggf. 74,80 EUR die Folge.

Gerresheimer Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)