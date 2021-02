Gerüchteküche im Autosektor: Soll Kia der Produzent für das Apple-Elektroauto werden? Anleger spekulieren bereits

Ein weiteres, heißes Gerücht sorgt heute im Autosektor für Aufsehen. So berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf lokale Medien, dass der südkoreanische Autobauer Kia einen Vertrag im Volumen von 3,6 Milliarden Dollar mit dem US-Technologie-Konzern Apple zum Bau von Elektrofahrzeugen abschließen will.

Aufgrund dieser Spekulationen ist die Aktie von Kia im heutigen Handel in der Spitze um knapp 15 Prozent nach oben geschossen. Demnach gehe es bei der Zusammenarbeit darum, Apples Elektrofahrzeuge im Werk von Kia in Georgia zu produzieren. Bestätigt sind diese Pläne jedoch nicht.

Eigentlich stand die Zusammenarbeit mit Hyundai, der Muttergesellschaft von Kia, in Verhandlung, doch unbestätigten Medienberichten zufolge hatte Hyundai zuletzt erwähnt, die Aufgabe an Kia zu übertragen. Apple soll wohl darauf bestehen, dass die Fahrzeuge in den USA produziert werden. Laut den neuesten Berichten sollen ab 2024 jährlich 100.000 Apple-Fahrzeuge in dem Werk in Georgia vom Band rollen.

Laut Informationen der US-Nachrichtenagentur Bloomberg soll der Vertrag am 17. Februar offiziell besiegelt werden. Keine der Firmen hat diese Spekulationen, die seit Januar immer wieder aufgekommen sind, bisher jedoch kommentiert. Allein die Hoffnung hat den Anlegern jedoch schon gereicht, um bei der Kia-Aktie zuzugreifen, da der Hype um ein neues Produkt von Apple Fantasien nach einer weiteren Erfolgsstory wie beim iPhone weckt.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Songquan Deng / Shutterstock.com

