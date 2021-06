Gewerkschaftsinstitut IMK erwartet 4,5 Prozent Wirtschaftswachstum 2021

Berlin (Reuters) - Das gewerkschaftsnahe IMK-Institut traut der deutschen Wirtschaft 2021 ein kräftiges Wachstum von 4,5 Prozent zu.

Die Forscherinnen und Forscher senkten damit zwar ihre am Mittwoch veröffentlichte Prognose leicht um 0,4 Prozentpunkte, gehören damit aber immer noch zu den Konjunktur-Optimisten. "Der Aufschwung hat sich zeitlich etwas verschoben, und daran passen wir unsere Prognose an", sagte IMK-Direktor Sebastian Dullien. "Das Gesamtbild bleibt unverändert positiv: Die deutsche Wirtschaft kommt mit Schwung aus der Corona-Krise." Die aktuellen Engpässe bei einigen Rohstoffen und Vorprodukten wie Halbleitern bremsten. Diese Probleme dürften aber im Verlauf des Jahres geringer werden.

Das Kieler IfW-Institut erwartet in diesem Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 3,9 Prozent, das Münchner Ifo-Institut ein Plus von 3,3 Prozent, und das Berliner DIW rechnet mit 3,2 Prozent Wachstum. Das Düsseldorfer IMK geht davon aus, dass die Konjunktur 2022 dann um weitere 4,9 (bisherige Prognose: 4,2) Prozent anzieht. "Treibende Kräfte des Wachstums sind in diesem Jahr sowohl der sehr dynamische Außenhandel als auch der wieder zunehmende private Konsum, der 2022 zum dominierenden Wachstumsfaktor wird", erklärte das IMK. Investitionen lieferten in beiden Jahren ebenfalls spürbar positive Impulse.