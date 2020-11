GFT TECHNOLOGIES - Treiben die Zahlen die Rally an?

GFT Technologies SE - WKN: 580060 - ISIN: DE0005800601 - Kurs: 10,580 € (XETRA)Umsatzanstieg in den ersten neun Monaten 2020 um 4 ProzentEBT im dritten Quartal mit 5,01 Mio. Euro deutlich über dem ersten Halbjahr (4,04 Mio. Euro)Prognose für Umsatz und EBT für das Geschäftsjahr 2020 erneut bestätigt38 Prozent Umsatzanteil mit wachstumsstarken Technologien1)Erfolgreiche Branchenstrategie: 34 Prozent Wachstum bei Versicherungen gegenüber Vorjahr52 Prozent Umsatzanstieg im Cloud-Geschäft dank starker Nachfrage nach GFT-Expertise

Quelle: Guidants News

Die Aktie von GFT Technologies kletterte im Dezember 2015 auf ein Mehrjahreshoch bei 32,70 EUR. Anschließend geriet die Aktie stark unter Druck und fiel im Dezember 2018 auf ein Tief bei 6,50 EUR. Im August/September 2019 und März 2020 kam es zu kurzen Rückfällen unter dieses Tief, die aber keine neue Verkaufswelle auslösten. Nach diesen Rückfällen kam es vielmehr zu größeren Rally.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Die Rally ab März endete im August 2020 mit einem Hoch bei 13,40 EUR am Abwärtstrend seit Dezember 2015. Anschließend fiel der Wert auf die Unterstützung bei 9,27 EUR zurück. In der vorletzten Woche notierte die Aktie kurzzeitig relativ deutlich darunter. Seit einem Tief bei 8,75 EUR zieht sie wieder deutlich an und notiert aktuell nur noch wenig unterhalb des Widerstands bei 10,82 EUR.

Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt positiv aus. Gegen 8.15 Uhr notiert der Wert im vorbörslichen Handel auf L&S bei 11,10 EUR und damit 4,91 % über dem gestrigen Schlusskurs.

Zahlen als Treibstoff für die Rally?

Damit dürfte die Aktie von GFT Technologies zu Handelsbeginn den Widerstandsbereich um 10,82 EUR überwinden. Anschließend ist ein Anstieg an den Abwärtstrend seit Dezember 2015 bei aktuell ca. 12,60 EUR möglich. Sollte die Aktie aber stabil unter 9,27 EUR abfallen, würde sich das Chartbild massiv eintrüben. In diesem Fall könnte es sogar zu einem Rückfall in Richtung 6,50 EUR kommen.

Zusätzlich lesenswert:

WALT DISNEY - Rücksetzer läuft

GFT Technologies - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)