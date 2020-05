Goldman belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 18,5 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach einem Gespräch mit der Leitung der Sparte für Halbleiter zum Energiemanagement (IPC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,5 Euro belassen. Der Konzern rechne mit einem starken Rückgang bei privaten Anlagen und im Bereich Photovoltaik, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hier werde aber 2021 eine starke Erholung erwartet. Im Bereich Wind und Transport dürfte dies aber länger dauern./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 09:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.