Goldman belässt WPP auf 'Buy' - Ziel 920 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für WPP nach einem Investoren-Treffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 920 Pence belassen. Analystin Lisa Yang äußerte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zuversichtlich. Der Medienkonzern habe seine Ziele trotz der erneuten Lockdowns für 2021 bekräftigt. Zudem sei WPP zuversichtlich, seinen Geschäftsmix in Richtung schneller wachsender Bereiche zu verschieben./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

