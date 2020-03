GOLDMAN SACHS - Das muss jetzt halten

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 198,790 $ (NYSE)

Die Aktie von Goldman Sachs fiel im Dezember 2018 auf ein Tief bei 151,70 EUR. Anschließend kletterte die Aktie über mehrere Zwischenstationen bis 17. Januar 2020 auf ein Hoch bei 250,46 USD. Dort setzte eine Konsolidierung ein, die zunächst in einer bullischen Flagge zu verlaufen schien. Aber aus dieser Flagge brach die Aktie am 24. Februar 2020 nach unten aus. Damit startete eine schnelle Abwärtsbewegung, die die Aktie fast auf die Unterstützung bei 193,71 USD führte. Knapp darüber startete eine Erholung, die aber am Widerstand bei 210,00 USD scheiterte.

Damit befindet sich die Aktie der amerikanischen Bank Goldman Sachs kurzfristig in einer neutralen Zone zwischen 210,00 USD und 193,71 USD.

Bullen müssen aufspassen

Gelingt der Aktie ein Ausbruch über 210,00 USD, dann könnte es zu einer Erholung in Richtung 222,24 USD oder sogar 235,01 USD kommen. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter193,71 USD kommen, würde ein weiterer Abverkauf in Richtung 151,70 USD drohen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)