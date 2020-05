GRAND CITY PROPERTIES - Aktie schafft es nicht über diesen Widerstand

Die Immobilien-Aktie Grand City Properties zeigte in den vergangenen Tagen und Wochen relative Schwäche und konnte keine neuen Bewegungshochs markieren.

Ein Blick auf den Tageschart zeigt warum: Der EMA200 im Tageschart versperrt den Bullen seit Anfang Mai den Weg gen Norden. An diesem viel beachteten gleitenden Durchschnitt übernahmen zuletzt zweimal die Bären wieder das Heft des Handelns in die Hand.

So lange den Käufern hier in den kommenden tagen kein Tagesschluss oberhalb von 20,50 EUR gelingt, muss mit einem erneuten Rücksetzer in den Bereich 17,80 bis 18,30 EUR gerechnet werden - potenziell deutlich tiefer.

Erst oberhalb von 20,50 EUR entstehen prozyklische Kaufsignale.

Grand City Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)