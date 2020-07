GRENKE - Es wird abgeladen nach den Zahlen

GRENKE AG - WKN: A161N3 - ISIN: DE000A161N30 - Kurs: 63,100 € (XETRA)

GRENKE erzielt im 2. Quartal ein Neugeschäft von €598,1 Mio (VJ: €909,6 Mio), ein Neugeschäft (Leasing) von €402,3 Mio (VJ: €734,6 Mio), ein Neugeschäft (Factoring) von €141,7 Mio (VJ: €163,1 Mio), ein Zinsergebnis von €98,0 Mio (VJ: €90,1 Mio) sowie einen Gewinn (GRENKE Konzern) von €14,2 Mio (VJ: €34,4 Mio). Im Ausblick auf 2020 rechnet das Management damit, dass sich das Neugeschäftsniveau im 3. Quartal 2020 bei ungefähr 60 % des Vorjahresniveaus einpendeln wird.

Da hatte der Kollege Thomas May mit der gestrigen Analyse "GRENKE - Wieder am Abgrund" den richtigen Riecher, die Grenke-Aktie rutscht nach den Zahlen heute an die Ziele bei 62,50 und 60,50 EUR zurück. Damit wurde die mehrwöchige Seitwärtsbewegung nach unten hin aufgelöst, das kurzfristige Chartbild ist bärisch.

Erhöhtes Risiko ab jetzt

Prinzipiell wären ab jetzt kurzfristige Erholungen möglich, allerdings mahnt die heutige Abwärtsdynamik auch zu Vorsicht. Weitere Abgaben bis ans dritte Ziel bei 56,75 oder darunter ggf. sogar 53,75 - 54,00 EUR wären nicht verwunderlich. Attraktiv für Longpositionen ist die Aktie

Attraktiv für Longpositionen ist die Aktie bis auf weiteres nicht mehr, es sei denn man möchte als kurzfristiger Intraday-Trader kurze, technische Erholungen handeln. Erst mit Kursen oberhalb von 70,20 EUR erhält das Chartbild wieder vorsichtig bullische Nuancen, oberhalb von 74,60 EUR entstehen Folgekaufsignale.

