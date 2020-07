Großbritannien schließt Huawei vom 5G-Ausbau aus

London (Reuters) - Großbritannien schließt den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei vom 5G-Aufbau aus.

Dies kündigte am Dienstag Digitalminister Oliver Dowden an. 2027 dürfe es keine 5G-Technik von Huawei mehr in den britischen Netzen geben. Zum Jahresende trete ein Einkaufsverbot in Kraft.

Damit folgt Großbritannien den Forderungen der USA. Die Regierung von Donald Trump wirft dem Konzern eine zu große Nähe zur kommunistischen Regierung in China und Spionage vor. Huawei weist dies zurück. Beweise gibt es bislang nicht.