Guoxuan - VW-China-Tochter wird unser größter Aktinonär

(Reuters) - Volkswagen steigt beim chinesischen Batteriehersteller Guoxuan High-Tech ein.

Der Wolfsburger Autobauer beteilige sich mit 26,47 Prozent an Gouxuan und werde damit dessen größter Anteilseigner, teilte das an der Börse Shenzhen notierte Unternehmen am Donnerstag mit und bestätigte damit Informationen der Nachrichtenagentur Reuters. [L8N2D83GX] Damit erwirbt erstmals ein ausländischer Investor direktes Eigentum an einem chinesischen Batteriehersteller. Mit dem Schritt will Volkswagen seine Versorgung mit Akkus für Elektroautos auf seinem größten Absatzmarkt absichern.