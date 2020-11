H.I.G. Capital schließt H.I.G. Europe Capital Partners III mit 1,1 Mrd. EUR ab

H.I.G. Capital („H.I.G.“), eine weltweit führende alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 42 Mrd. USD, freut sich, den Abschluss seines dritten europäischen Fonds für den unteren Mittelstand, H.I.G. Europe Capital Partners III (der „Fonds“), bekanntzugeben. Der Fonds wurde mit Kapitalbindungen von insgesamt 1,1 Mrd. EUR abgeschlossen und übertraf so sein Ziel. Der Fonds wird die erfolgreiche Strategie seiner beiden Vorgängerfonds fortsetzen, indem er Private-Equity-Anlagen in Unternehmen des unteren Mittelstands, hauptsächlich in Westeuropa, tätigt.

Sami Mnaymneh und Tony Tamer, H.I.G. Mitbegründer und Co-CEOs, kommentierten: „Wir freuen uns über die fortgesetzte Unterstützung durch unsere Kommanditistenbasis, die ihr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unseres europäischen Teams und unseren differenzierten Anlageansatz widerspiegelt.“

Wolfgang Biedermann, Head of H.I.G. Europe Buyouts, fügte hinzu: „Das Team freut sich, auf der erfolgreichen europäischen Strategie von H.I.G. für den unteren Mittelstand aufzubauen. Das derzeitige wirtschaftliche Umfeld in Europa verschafft uns eine gute Position, um Kontrollinvestitionen in komplexen Situationen und/oder unterverwalteten Unternehmen des unteren Mittelstands gezielt zu steuern. Wir sind zuversichtlich, dass unser erfahrenes Team mit seiner etablierten Präsenz vor Ort diese Zeit der Unsicherheit erfolgreich bewältigen und unseren Anlegern einen Mehrwert bieten wird.“

Jordan Peer, Managing Director und Global Head of H.I.G. Capital Formation, fügte hinzu: „Der Fonds erhielt enorme Unterstützung von unserer globalen Investorenbasis, sodass wir innerhalb kurzer Zeit einen vollständig virtuellen Fundraising-Prozess abschließen können. Der Fonds besteht aus einer vielfältigen Gruppe führender Anleger, darunter Stiftungen, öffentliche und betriebliche Rentensysteme, Berater, Staatsfonds und Familienunternehmen in Nordamerika, Europa, Asien und im Nahen Osten.“

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft und Investmentfirma für alternative Vermögenswerte, die ein Eigenkapital von über 42 Mrd. USD verwaltet.* Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und unterhält in den USA Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie internationale Zweigniederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ orientierten und wertsteigernden Ansatz:



H.I.G.-Beteiligungsfonds investieren in Management-Buyouts, Unternehmenssanierungen sowie Ausgliederungen von sowohl rentablen als auch notleidenden Fertigungs- und Dienstleistungsunternehmen.



Die Schuldtitelfonds von H.I.G. investieren in erstrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungsgeschäfte mit Unternehmen jeglicher Größenordnung, und zwar sowohl direkt als auch über Sekundärmärkte. Darüber hinaus ist H.I.G. über sein WhiteHorse-Portfolio ein führender CLO-Manager und verwaltet mit WhiteHorse Finance ein öffentlich gehandeltes BDC.



Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von besseren Anlagenverwaltungsmethoden profitieren können.



Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in über 300 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das Portfolio der Firma umfasst gegenwärtig mehr als 100 Unternehmen mit Gesamterträgen von mehr als 30 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von H.I.G. unter www.higcapital.com.

* Auf der Grundlage von Gesamtkapitalbindungen, die von H.I.G. Capital und Partnerfirmen verwaltet werden.

