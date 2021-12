Habeck - Historische Transformation zu ökologisch-sozialer Wirtschaft

Berlin (Reuters) - Der neue Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck sieht die klimafreundliche Wandlung der deutschen Wirtschaft als historische Aufgabe.

"Das wird die große Aufgabe unsere Zeit sein", sagte der Grünen-Vorsitzende am Mittwoch bei der Amtsübernahmen von Peter Altmaier (CDU) in Berlin. "Gemessen wird am Ende die große historische Aufgabe am Gelingen dieses Projektes." Er wolle dies aber nicht ideologisch angehen. "Ich glaube, dass die große Transformation vor der wir stehen, ein über die Dörfer gehen bedeutet", sagte Habeck. Er wolle mit Menschen und Verbänden reden, um den besten Weg bei dieser Herausforderung zu finden. "Das wird Debatten nach sich ziehen. Es ist aber auch eine wahnsinnige Chance." Da könne er vielleicht den Weg ein Stückchen mit ebnen.

Habeck kündigte Investitionen in großem Stil an. "Wir werden in den nächsten Jahren ein großes Volumen von öffentlichem und privatem Geld lostreten müssen." Er verwies darauf, dass bis 2030 rund 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammen sollen. Derzeit sind es noch weniger als die Hälfte. Auch der Kohleausstieg soll möglichst auf 2030 vorgezogen werden.

Für die Herausforderungen werde er das Wirtschaftsministerium umbauen, aber nicht als "Bilderstürmer", kündigte Habeck an. "Es sollen lernende Schritte sein." Eine Parteizugehörigkeit an sich sei erstmal etwa Gutes, sagte er mit Blick auf Mitarbeiter des Hauses, das noch nie von einem Grünen-Politiker geführt wurde.

Amtsvorgänger Peter Altmaier räumte ein, dass es im Ringen um mehr Klimaschutz in der vergangenen Wahlperiode Widerstand in den Reihen der Union aber auch der SPD gegeben habe. "Machen Sie es gut und besser", wünschte er Habeck.