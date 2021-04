Händler - Aktien von Hugo Boss steigen wegen Übernahmespekulationen

Frankfurt (Reuters) - Die Aktien von Hugo Boss sind am Mittwoch auf den höchsten Stand seit März 2020 geschossen.

Die Papiere des Modekonzerns legten bei hohen Umsätzen in der Spitze 10,9 Prozent auf 39,33 Euro zu, zeitweise wurde der Handel angehalten. Ein Händler begründete den Anstieg mit Übernahmespekulationen. "In britischen Medien wurde von einem angeblichen Interesse an Hugo Boss berichtet, unter anderem von LVMH, und deswegen steigen einige Anleger ein", sagte er. Von Hugo Boss war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.