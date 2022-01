Halb Wachstum, halb Dividende: Dieser Top-REIT mit 2,7 % Dividendenrendite schlägt sich im Crash ziemlich wacker!

Viele Wachstumsaktien sind zuletzt gecrasht, der Top-REIT Innovative Industrial Properties hält sich eigentlich ziemlich wacker. Ausgehend vom Rekordhoch von 249 Euro haben die Anteilsscheine bis jetzt ca. 22,5 % an Wert eingebüßt. Für Wachstum ist das definitiv wenig.

Die derzeitigen 2,7 % Dividendenrendite können als Bremse fungieren. Insgesamt ist es womöglich der Mix aus Wachstum und Dividende, der dazu führt, dass dieser spannende Real Estate Investment Trust nicht stärker korrigiert.

Falls du vermutest, dass die Performance im Vorfeld nicht stark war: Der Top-REIT hat sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als ver-10-facht, trotz der kleineren Korrektur. Daran liegt es wirklich nicht.

Halb Wachstum, halb Dividende: Top-REIT im Check!

Innovative Industrial Properties ist in vielerlei Hinsicht eine wirklich besondere Aktie. Halb Wachstum und halb Dividende trifft es dabei eigentlich ziemlich genau. Wobei das eben im Kern der Mix ist, der selbst in einer Draw-Down-Phase das Abwärtspotenzial begrenzt. Eben weil es hier eine spannende, fundamentale und profitable Basis gibt, die konsequent weiterwächst.

Wenn wir beispielsweise das Kurs-FFO-Verhältnis von momentan 31,6 bewerten, so erkennen wir: Der Top-REIT ist trotz der Rallye moderat bewertet. Im Endeffekt hat das Wachstum bei den Funds from Operations mit der Aktienkursperformance Schritt gehalten. Auch die Dividende ist innerhalb dieses Zeitraums um den Faktor 10 gewachsen. Das heißt, dass Innovative Industrial Properties vom Aktienkurs her eigentlich bloß seinen Kennzahlen gefolgt ist.

Die Entwicklung geht weiter. Natürlich gibt es auch hier ein höheres Maß an Volatilität. Allerdings hat das Management des Top-REITs zuletzt erneut verkündet, 29 Immobilienzukäufe im letzten Quartal des Jahres 2021 eingefädelt zu haben. Mit Blick auf die geringe Ausgangslage von lediglich knapp über 100 Einheiten im Bestand sollte das zukünftig zu weiterem rasanten Wachstum führen. Entsprechend ist hier das Fundament für steigende Dividenden und womöglich höhere Aktienkurse gestellt. Zumindest, wenn es weiterhin viele spannende Zukäufe in den kommenden Quartalen und Jahren gibt.

Solider defensiver Mix … für Growth!

Innovative Industrial Properties ist daher aufgrund seines Geschäfts als Real Estate Investment Trust und damit Immobilienunternehmen eher defensiv. Trotzdem handelt es sich um einen Top-REIT mit einem rasanten Wachstum, der aber gleichzeitig auch zur Hälfte eine heute wieder attraktive Dividende mitbringt. Das Wachstum erhöht die Chance, eine günstige Bewertung wiederum limitiert das Abwärtspotenzial.

Solange die auf Wachstum basierende Investitionsthese intakt ist, ist dieser Growth-REIT eine spannende Wahl für Investoren, die defensiven Wachstumscharme haben wollen. Sowohl der Blick in die Vergangenheit, als auch auf die Dividende zeigen jedenfalls, dass Innovative Industrial Properties das Beste aus zwei Welten vereint.

