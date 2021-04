HANNOVER RÜCK - Folgt in Kürze der Pullback?

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 156,400 € (XETRA)

Die Aktie der Hannover Rück hat einen guten Lauf hinter sich. Das Überwinden des markanten Zwischenhochs bei 150,90 EUR im März dieses Jahres aktivierte eine mittelfristige Trendumkehr. In der Spitze erreichte der MDAX-Titel 158,25 EUR. Bislang bestimmt im April eine Konsolidierung auf hohem Niveau das Kursgeschehen. Daraus ergeben sich nun zwei Vorgehensweisen, um neue Trades zu starten:

Antizyklisch lassen sich im Falle von Schwäche am Ausbruchslevel bei 150,90 EUR neue Angriffspunkte ableiten. Auf diesem Kurslevel wird in Kürze auch der EMA50 auftreffen. Prallt die Aktie dort nach oben ab, wären erneut 158,25 EUR erreichbar.Prozyklisch dient das Hoch bei 158,25 EUR als kleiner Trigger. Wird er ausgelöst, könnte der Wert die Aufwärtsbewegung direkt in Richtung 166,80 EUR fortsetzen. Strategische Absicherungen bieten sich in diesem Szenario unter dem letzten markanten Zwischentief vor dem Ausbruch an.

Fundamental betrachtet erwarten Analysten im laufenden Jahr eine deutliche Verbesserung beim Ergebnis je Aktie auf 10,84 EUR. Das KGV würde damit auf 14 absinken. Die Aktie der Hannover Rück ist aber vorrangig ein Wert für Dividendenjäger. Für das laufende Geschäftsjahr könnte die Ausschüttung von 4,50 auf 5,88 EUR je Aktie steigen. Die Dividendenrendite beläuft sich damit auf 3,8 %.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 24,77 26,36 27,72 Ergebnis je Aktie in EUR 7,32 10,84 11,96 KGV 21 14 13 Dividende je Aktie in EUR 4,50 5,88 6,25 Dividendenrendite 2,88 % 3,76 % 4,00 % *e = erwartet

Hannover-Rück-Aktie

