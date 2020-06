Hanover Insurance gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Versicherungskonzern Hanover Insurance Group, Inc. (ISIN: US4108671052, NYSE: THG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 65 US-Cents je Aktie aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,60 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt.

Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 101,88 US-Dollar (Stand: 1. Juni 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,55 Prozent. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 26. Juni 2020 (Record date: 12. Juni 2020). Die Hanover Insurance Group Inc. ist eine Holdinggesellschaft, unter deren Dach Versicherungskonzerne wie die Hanover Insurance Company oder Citizens Insurance Company of America vereint sind. Der Konzern ist 1852 gegründet worden. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Verlust von 40 Mio. US-Dollar, nach einem Gewinn von 122,4 Mio US-Dollar im Vorjahr, wie am 28. April berichtet wurde. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 2020 an der Wall Street mit 25,46 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 3,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de