HarbourVest Partners meldet Closing des Direct Lending Fund

Der HarbourVest Direct Lending Fund schließt mit eingeworbenem Kapital von über 892 Mio. US-Dollar überzeichnet und über Zielvorgabe ab

HarbourVest Partners, ein globaler Private-Equity-Vermögensverwalter, gab heute den endgültigen Abschluss seines HarbourVest Direct Lending Fund (HDL) bekannt. Die Zusagen von Kommanditisten, einschließlich der Zusage des Komplementärs, belaufen sich auf über 892 Mio. US-Dollar. Der Fonds war überzeichnet und schloss über dem angestrebten Volumen von 600 Mio. US-Dollar. Dieser Abschluss folgt dem endgültigen Abschluss des Credit Opportunities Fund II, dem nachrangigen Kreditangebot von HarbourVest.

„Wir freuen uns über den endgültigen Abschluss unseres ersten eigens für Direktkredite eingerichteten Fonds, mit dem sich unser verwaltetes Gesamtkapital für Kreditinvestitionen jetzt auf über 3,3 Mrd. US-Dollar beläuft*“, so John Toomey, Managing Director, HarbourVest Partners. „Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie widerstandsfähig diese Anlageklasse ist, und uns in unserem Ziel bestärkt, die Reichweite der Lösungen von HarbourVest zu erweitern, damit Kunden einfacher in wachstumsstarke Lösungen investieren können.”

Der Fonds zielt auf vorrangige Kreditinvestitionen in mit privatem Beteiligungskapital finanzierten, vornehmlich nordamerikanischen mittelständischen Unternehmen ab. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus erstrangigen, Unitranche- und zweitrangigen Schuldtiteln, das Anlegern eine stabile Barrendite und einen starken Schutz vor Kursverlusten bietet.

„Die Kreditplattform von HarbourVest hebt sich am Markt durch die firmeneigene Sourcing-Engine ab, die sich auf die Breite und Tiefe unserer primären und sekundären Partnerschaften stützt“, so Karen Simeone, Managing Director, HarbourVest Partners. „Die Zahl der privaten Kreditgeschäfte steigt weiter an, angeheizt durch die zunehmende Zahl von Private-Equity-Geschäften und durch Sponsoren, die immer häufiger der Flexibilität und Vollstreckungsgewissheit, die durch private Finanzierungen im Gegensatz zum Konsortialkreditmarkt geboten werden, den Vorzug geben.”

Unterstützt wurde der Fonds von Kommanditisten in Nordamerika, Australien, Israel, Europa und Lateinamerika, darunter öffentliche und private Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen, Family Offices und sehr vermögende Privatanleger.

*Stand 31. August 2021. Spiegelt das gesamte eingeworbene Kapital plus die erwartete Hebelwirkung auf der HarbourVest Private Credit-Plattform wider.

Über HarbourVest

HarbourVest ist ein unabhängiger, globaler Private-Equity-Investor mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von mehr als 80 Milliarden US-Dollar (Stand 30. Juni 2021). Die globale Plattform des Unternehmens bietet Kunden Anlagemöglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Privatkredite und Sachwerte durch Primärfondsinvestitionen, Sekundärinvestitionen und direkte Co-Investments in Mischfonds oder separat verwaltete Konten. HarbourVest beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter, darunter mehr als 170 Investmentspezialisten in Asien, Europa und Nord- und Lateinamerika. Das globale Team hat mehr als 48 Milliarden US-Dollar für neu gegründete Fonds bereitgestellt, Sekundärkäufe mit einem Volumen von über 29 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und über 23 Milliarden US-Dollar direkt in tätige Unternehmen investiert. Durch die Partnerschaft mit HarbourVest profitieren Kunden auf vielfältige Weise von maßgeschneiderten Lösungen, langjährigen Beziehungen und praktisch verwertbaren Erkenntnissen.

Keine der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen ein Angebot oder eine Aufforderung, Empfehlung, Zusicherung der Eignung, Rechtsberatung, Steuerberatung oder Befürwortung eines bestimmten Wertpapiers oder einer bestimmten Anlage dar; Sie sollten diese nicht als Grundlage für die Beurteilung der Chancen einer Anlage in HarbourVest-Fonds oder für andere Anlageentscheidungen heranziehen. Die Informationen über den Fonds gelten nicht für andere Fonds oder Anlageprodukte von HarbourVest.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210923006023/de/

Andrew Hopkins

Tel.: +1 617-348-8372

AHopkins@Harbourvest.com