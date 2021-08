Harley-Davidson gibt Dividende für das dritte Quartal bekannt

Der amerikanische Motorradhersteller Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, NYSE: HOG) wird seinen Anteilseignern am 24. September 2021 eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Dividende in Höhe von 0,15 US-Dollar für das dritte Quartal 2021 ausbezahlen. Record day ist der 10. September 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen eine Gesamtdividende von 0,60 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 39,17 US-Dollar einer Dividendenrendite von 1,53 Prozent (Stand: 26. August 2021).

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,53 Mrd. US-Dollar nach 865 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 21. Juli berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 206 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 92 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Harley-Davidson Inc. ist im Jahr 1903 in Milwaukee, im US-Bundesstaat Wisconsin, von William S. „Bill“ Harley und Arthur Davidson gegründet worden.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 6,73 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 6,19 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. August 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de