HASBRO - Käufer katapultieren die Aktie aus mehrmonatiger Range

Der Spielwarenhersteller Hasbro hat heute die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt und den Markt überzeugt. Wobei überzeugt eigentlich noch zu harmlos ausgedrückt ist. Die Markterwartung eines Gewinns je Aktie von 0,58 USD wurde mit einem Ergebnis von 1,05 USD je Aktie regelrecht pulverisiert. Im Vorjahreszeitraum hatte Hasbro gerade einmal einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Verglichen mit der Vorjahresperiode stieg auch der Umsatz dynamisch um 54 % auf 1,32 Mrd. USD. Zum Jahresende verfügte Hasbro über 1,2 Mrd. USD an finanziellen Mitteln. 250 Mio. USD an Schulden wurden getilgt.

Auf Gesamtjahressicht gehen Analysten von einem Umsatz knapp über der 6-Mrd.-USD-Schwelle aus. Der Gewinn je Aktie soll auf 4,34 USD in die Höhe schnellen. 2022 könnte Hasbro 4,90 USD je Aktie verdienen. Erwähnenswert ist auch die durchaus ansehnliche Dividendenrendite von 2,6 % der Aktie.

Aus charttechnischer Sicht hat sich der Wert über mehrere Monate in einer Range zwischen 101,24 und rund 90 USD aufgehalten. Die EMAs im Wochenchart haben eingedreht, der EMA50 in blau den EMA200 in rot bullisch geschnitten. Beide gleitenden Durchschnitte dienen nun als Supports. Aus der beschriebenen Range bricht der Wert heute dynamisch aus und aktiviert damit auch ein Kaufsignal. 109,50 USD lautet nun das erste Ziel. Darüber wird das Allzeithoch bei 126,87 USD zum Thema. Strategische Absicherungen bieten sich unter den Tiefs bei gut 90 USD oder noch etwas konservativer unter dem Jahrestief bei 89,16 USD an.

Fazit: Der sehr gute Quartalsbericht und ein charttechnisches Kaufsignal über der Marke von 101,24 USD eröffnet in den kommenden Wochen Potenzial bei der Hasbro-Aktie in Richtung 126,87 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 5,47 6,06 6,52 Ergebnis je Aktie in USD 1,62 4,34 4,90 Gewinnwachstum 167,90 % 12,90 % KGV 64 24 21 KUV 2,6 2,3 2,2 PEG 0,1 1,6 Dividende je Aktie in USD 2,72 2,72 2,72 Dividendenrendite 2,63 % 2,63 % 2,63 % *e = erwartet

Hasbro-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)