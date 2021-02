Hauck & Aufhäuser belässt 1&1 Drillisch auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat 1&1 Drillisch nach einem neuen Angebot von Telefonica Deutschland zur Nutzung seines Mobilfunk-Netzes und einer abgeschlossenen Prüfung durch die EU-Kommission über den National-Roaming-Streit mit Telefonica auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Regulierunhgsbehörden hätten ein Interesse am Wettbewerb im deutschen Telekommarkt, damit sich die Netzwerkqualität und die Preise für Endkunden verbesserten, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein National-Roaming-Abkommen würde für 1&1 auch den Weg frei machen für das 5G-Netzwerk./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 07:49 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 07:58 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.