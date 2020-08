Hauck & Aufhäuser hebt LEG auf 'Buy' - Ziel hoch auf 140 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat LEG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 124 auf 140 Euro angehoben. Offensichtlich verfolge der Immobilienkonzern nun eine breiter angelegte Wachstumsstrategie, um bisher ungenutztes internes Potenzial auszuschöpfen, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit folge LEG Konkurrenten wie Vonovia und Deutsche Wohnen, deren Aktionäre bereits von diesem Weg profitiert hätten. Stinauer hob seine Schätzungen für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO an./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 08:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2020 / 08:16 / MESZ

