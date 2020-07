Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Dürr auf 32 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dürr von 26 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten zum zweiten Quartal hätten leicht über den Erwartungen gelegen, während ihn der Ausblick zufrieden stelle, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal dürfte für den Anlagenbauer den Tiefpunkt markieren und die Gewinnentwicklung sich nun wieder verbessern. Das Kursziel macht er nun an seinen Schätzungen für 2022 fest./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 08:07 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 08:12 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.