Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Knorr-Bremse - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen von 72,00 auf 74,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Resultate im Rahmen der Markterwartungen belegten eine nur langsame Erholung des Schienengeschäfts in den ersten neun Monaten, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte selbst hatte jedoch mit einem schnelleren Aufleben gerechnet und kürzte daher seine Prognosen für 2022./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:33 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:33 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.