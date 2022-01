Hauck Aufhäuser Lampe belässt Deutz auf 'Buy' - Ziel 11,20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,20 Euro belassen. Neue Partnerschaften und steigende Margen dürften den Aktienkurs in diesem Jahr vorantreiben, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erklärte die Papiere des Motorenherstellers deshalb zu seinen Favoriten für das laufende Börsenjahr. Die mit der Aktie verbundenen Chancen spiegelten sich in der Bewertung noch nicht wider./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 10:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 10:54 / MEZ

