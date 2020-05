Hauck & Aufhäuser senkt Wacker-Neuson-Ziel auf 21 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wacker Neuson von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Baumaschinen sei gut vorbereitet, um die Krise in diesem Jahr zu überstehen, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Er lobte den starken Fokus auf den Free Cashflow. Zudem sei das Unternehmen gut aufgestellt, um bei einer späteren konjunkturellen Erholung eine führende Rolle einzunehmen./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 08:24 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.