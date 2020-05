Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Hella auf 44 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Hella nach vorläufigen Zahlen von 47 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten des Beleuchtungsspezialisten hätten die Kaufempfehlung bestätigt, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der schwierigen Lage am Automarkt sei der Auftragseingang stark gewesen./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 08:25 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2020 / 08:25 / MESZ

