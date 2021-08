HCL Technologies wird im Gartner® Magic Quadrant™ 2021 als führendes Unternehmen für Public Cloud IT Transformation Services bezeichnet

HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, wurde von Gartner, einem Unternehmen, das Führungskräften und ihren Teams umsetzbare, objektive Einblicke liefert, als im Magic Quadrant 2021 für Public Cloud IT Transformation Services führend ausgezeichnet.

Der Bericht bewertet Unternehmen, die transformative IT-Ergebnisse und -Dienste bereitstellen, die mit nativer Public Cloud-Infrastruktur und Plattformdiensten erstellt und bereitgestellt werden. HCL unterschied sich durch seinen individuellen Ansatz und seine Angebotsbreite vom Wettbewerb. Mit tiefen vertikalen Fähigkeiten und der Fähigkeit, Lösungen für Industriekunden gemeinsam zu entwickeln, half HCL seinen Kunden bei der IT-Transformation. Die hohen Investitionen von HCL in Start-ups, um Innovationen, geistiges Eigentum und vertikale Lösungen schnell und agil voranzutreiben, sind auch ein Hauptgrund dafür, dass 100 Prozent der Kundenreferenzen HCL für Public Cloud IT Transformation Services empfehlen.

HCL betrachtet diese Anerkennung als Bestätigung seiner starken Cloud-Kultur, seiner Lösungen, seiner Erfahrung und seines internen Talents.

„Wir haben unsere Public-Cloud-Fähigkeiten durch dedizierte Ökosystemeinheiten aufgebaut, die auf die speziellen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und Sicherheit in ihre Cloud-Reisen bringen“, sagte Kalyan Kumar, Chief Technology Officer und Head, Ecosystems, HCL Technologies. „Unsere Cloud Smart-Strategie wird durch die Breite unseres Angebots und den maßgeschneiderten Ansatz ergänzt, den wir verfolgen, um einen langfristigen transformativen Wert für die Cloud-Investitionen unserer Kunden zu gewährleisten.“

HCL Cloud Smart ist eine Suite von branchenorientierten Angeboten, Fähigkeiten, Produkten und Plattformen, die Unternehmen dabei unterstützen, ein intelligentes und agiles Geschäft aufzubauen, das von innovativen Cloud-Diensten und intelligenter Automatisierung angetrieben wird und alle drei Geschäftsbereiche umfasst – IT- und Business-Services, Engineering- und F&E-Services sowie Produkte und Plattformen. In Zusammenarbeit mit Kunden durch die Nutzung eines strategischen Ökosystems von Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern und Technologieführern erstellt HCL Cloud Smart ein adaptives Portfolio von bahnbrechenden Cloud-basierten Lösungen und Diensten der Branche, die den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden. Es wird von mehr als 40.000 zertifizierten Cloud-Experten, 3.000 Branchenanwendungsfällen, 30 Branchen-Cloud-Lösungen und 12.000 Cloud-Assets, darunter 4.000 Automatisierungsartefakte, unterstützt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.hcltech.com/CloudSmart

Laut Gartner: „Anbieter in diesem Markt bieten Lösungen an, die darauf ausgelegt sind, transformative IT-Ergebnisse über Cloud-native professionelle und verwaltete Dienste zu liefern, die ausschließlich aus öffentlichen Hyperscale-Cloud-Infrastrukturen und -Plattformdiensten aufgebaut sind. Unternehmen, die öffentliche Clouds, wie Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, und andere „Hyperscale“-Plattformen nutzen möchten, arbeiten mit Anbietern in diesem Markt zusammen, um die größten Transformationsvorteile von Cloud-Diensten zu erzielen.“

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) gibt global tätigen Unternehmen heute die Technologie für das nächste Jahrzehnt an die Hand. Die „Mode 1-2-3“-Strategie von HCL, die auf tiefgreifender Branchenexpertise, Kundenorientierung und der unternehmerischen Kultur des Ideapreneurship™ basiert, ermöglicht die Transformation von Geschäften in Unternehmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT and Business Services (ITBS), Engineering and R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht globalen Unternehmen die Transformation ihrer Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozessabläufe und zukunftsorientierte digitale Transformationslösungen. ERS bietet Engineering-Dienste und -Lösungen unter sämtlichen Aspekten von Produktentwicklung und Plattform-Engineering an. P&P stellt globalen Kunden modernisierte Softwareprodukte für ihre technologischen und branchenspezifischen Anforderungen zur Verfügung. Mithilfe von hochmodernen Co-Innovation-Labs, globalen Lieferkapazitäten und einem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen in verschiedenen vertikalen Branchen, wie Finanzdienstleistungen, Produktion, Technologie und Services, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Verbrauchsgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie öffentliche Dienste.

Als weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Diversität, gesellschaftliche Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildungsinitiativen. In den 12 Monaten zum 30. Juni 2021 hatte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,54 Milliarden USD. Seine mehr als 175.000 Ideapreneure sind in 50 Ländern tätig.

