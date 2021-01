Heidelberger Druck: Dieses zukunftsträchtige Geschäftsfeld sorgt nun für Anleger-Fantasie

Bei Heidelberger Druck läuft es momentan vor allem dank Hoffnungen auf Anschluss an ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. Jahrelang litt das Interesse der Anleger darunter, dass Druckmaschinen im digitalen Zeitalter nicht mehr so stark nachgefragt werden. Zuletzt sorgte indes das Thema Elektromobilität aber für viel Fantasie.

Ladelösungen für Elektrofahrzeuge als neue Anleger-Fantasie

So will das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Mittwoch seine Produktionskapazitäten für sogenannte Wallboxen verdoppeln, um die hohe Nachfrage nach solchen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge im privaten Bereich zu bedienen. Zur Wochenmitte waren die Papiere um fast 30 Prozent gestiegen, nun ging es weiter hoch um 9 Prozent. In der Spitze wurden sie mit knapp 1,31 Euro auf einem Hoch seit November 2019 gehandelt.

Werbung Knock-Outs zum Goldpreis Kurserwartung Goldpreis-Rohstoff wird steigen Goldpreis-Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Neu ist das Vorhaben des Unternehmens laut Analyst Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg zwar nicht, da es im Dezember bereits avisiert worden sei. Insgesamt sorgt dies aber neuerdings für mächtig Fantasie unter den Anlegern. Er hatte daraufhin am Mittwoch sein Kursziel auf 1,40 Euro aufgestockt.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: ramcreations / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Richtig in Gold anlegen: Die besten Tipps für Ihren Goldkauf