HEIDELBERGER DRUCK - Ladestationen als Hoffnungsträger?

Heidelberger Druck befindet sich in einem langfristigen Transformationsprozess, das schwächelnde Druckgeschäft bereitet dem Hersteller von Druckmaschinen seit Jahren große sorgen. Neue Standbeine möchte sich das Unternehmen auch in den Bereichen gedruckte Elektronik - beispielsweise für die Zahnmedizin - sowie Elektromobilität aufbauen. Mit der "Wallbox" bietet das Unternehmen Heimladestationen für Elektroautos an, deren Anschaffung und Installation die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit 900 EUR pro Ladepunkt an Wohngebäuden, Stellplätzen oder Garagen fördert. Und da das Thema Elektromobilität und Ladestationen derzeit einen ordentlichen Hype an der Börse auslöst, könnte auch die Rally bei Heidelberger Druck zum Teil auch darauf zurückzuführen sein.

Chance auf Bodenbildung

Im Zuge des langfristigen Abwärtstrends markierte die Aktie im März ein neues Allzeittief bei 0,483 EUR, welches Ende Oktober nochmals getestet wurde. Von dort aus startete eine massive Kaufwelle, welche die Aktie heute bis fast ans Augusthoch bei 0,812 EUR trägt.

Wird dieses nachhaltig überwunden, wäre ein großer Doppelboden als potenzielle, langfristige Trendwendeformation vollendet. Die bisherige, sehr bullische Novemberkerze kann sich sehen lassen.

Langfristiger Monatschart seit 01.03.1998 (1 Kerze = 1 Monat):

Hohe Hürden voraus

Mit dem Ausbruch über 0,812 - 0,837 EUR wäre zwar ein erster Schritt in Richtung einer Trendwende getan, die viel höhere Hürde liegt aber bei 0,821 - 0,955 EUR. Dort liegen auch die Tiefs aus 2012. Erst deren Überwinden würde langfristige Kaufsignale liefern. Dann wird eine Rally bis zunächst 1,25 und 1,47 EUR möglich.

Bei 0,66 - 0,68 EUR findet die Aktie Unterstützung für Kursrücksetzer, bei 0,58 - 0,60 EUR liegt der tiefe Support. Tiefer sollte es möglichst nicht mehr gehen, um einen Test der Allzeittiefs zu verhindern. Die Hoffnungen auf eine Trendwende wären dann wieder auf Eis gelegt.

Tageschart seit 05.03.2020 (1 Kerze = 1 Tag):

Heidelberger Druckmaschinen AG

