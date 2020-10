HEINEKEN - Das wird ein hartes Stück Arbeit

Heineken N.V. - WKN: A0CA0G - ISIN: NL0000009165 - Kurs: 79,440 € (XETRA)

Mein Kollege Johannes Büttner hat in seiner Analyse Ende Juli die charttechnisch relevanten Marken bei der Aktie von Heineken exzellent getroffen. Die Chartbesprechung können Sie hier noch einmal nachlesen. Der Wert drehte im Tief bei 74,26 EUR wieder nach oben. Als Unterstützung und zugleich Abwärtsziel waren von ihm 74,28 EUR genannt worden. Da kann man nur den Hut vor ziehen!

Heute werden durch eine Analystenaufstufung neue Käufer auf die Aktie aufmerksam. Jefferies heben das Kursziel für das Papier deutlich von 75 auf 95 EUR an und stufen den Wert von "Hold" auf "Buy" hoch. Daraufhin springt der Titel um rund 3 % nach oben.

Aus charttechnischer Sicht erreicht die Heineken-Aktie damit einen Kreuzwiderstand aus Abwärtstrend seit Juli und einer Horizontalen bei 79,70 EUR. Diese Hürde hat es folglich in sich. Aggressive Shortseller können sich im Falle von Umkehrkerzen den Titel vormerken und auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends spekulieren. Eingezeichnet in blau ist aber eine bullische Variante. Lässt die Aktie den Kreuzwiderstand um 79,70 EUR dynamisch hinter sich, wäre Potenzial auf 82,60 EUR und damit zum EMA200 ableitbar. Wiederum darüber könnte der Impuls den Wert auf 87,18 EUR führen, wo sich die weitere mittelfristige Ausrichtung entscheiden würde.

Das erreichte Kursniveau ist folglich hochinteressant und bietet für beide Anlegertypenm Antizykliker wie Prozykliker, Ansatzpunkte.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 23,89 20,28 22,11 Ergebnis je Aktie in EUR 3,77 1,00 3,29 KGV 21 79 24 Dividende je Aktie in EUR 1,68 1,04 1,47 Dividendenrendite 2,12 % 1,31 % 1,86 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)