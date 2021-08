Heineken zahlt eine Zwischendividende an die Investoren

Der weltweit zweitgrößte Bierbrauer Heineken (ISIN: NL0000009165) gab am Montag seine Halbjahreszahlen zum 30. Juni 2021 bekannt. Heineken wird eine Zwischendividende in Höhe von 0,28 Euro an die Aktionäre ausschütten, nachdem die Aktionäre im letzten Jahr keine Zwischendividende erhielten. Die Zahlung erfolgt am 11. August 2021 (Ex-Dividenden Tag ist der 4. August 2021).

Heineken zahlt seine Dividende normalerweise in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Zwischendividende beträgt in der Regel 40 Prozent der Vorjahresdividende. Für das letzte Geschäftsjahr lag die Gesamtdividende bei 0,70 Euro (0,70 Euro Schlussdividende).

Heineken verbuchte im ersten Halbjahr einen Ertrag von 896 Mio. Euro nach einem Gewinn von 227 Mio. Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn stieg auf 1,63 Mrd. Euro nach 827 Mio. Euro im Vorjahr. Der Umsatz von Heineken kletterte im ersten Halbjahr 2021 auf 11,97 Mrd. Euro nach 11,16 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Organisch war dies ein Plus von 13,1 Prozent.

Heineken warnte vor steigenden Rohstoffkosten und den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Zum Konzern gehören die Marken Heineken, Sol, Desperados oder auch Strongbow. Insgesamt hat Heineken über 300 Marken und beschäftigt über 80.000 Mitarbeiter. Nach Anheuser-Busch InBev ist Heineken der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern.

Redaktion MyDividends.de