Hella will eine Dividende ausschütten

Der Automobilzulieferer Hella GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) will der Hauptversammlung am 30. September 2021 eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,96 Euro je Aktie vorschlagen. Hella steht vor der Übernahme durch den französischen Konzern Faurecia und hatte im letzten Jahr die Dividende ausgesetzt.

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2020/2021 (1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021) währungs- und portfoliobereinigt um 13,3 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro, wie Hella bereits Ende Juli mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) legte auf 510 Millionen Euro zu (Vorjahr: 227 Millionen Euro). Die bereinigte EBIT-Marge lag entsprechend bei 8,0 Prozent (Vorjahr: 4,0 Prozent).

Wie Hella am 14. August mitteilte, übernimmt der französische Automobilzulieferer Faurecia das 60 Prozent-Aktienpaket der Poolaktionäre von Hella und kündigte ein Übernahmeangebot zum Erwerb der weiteren Hella-Aktien zum Angebotspreis von 60 Euro an. Durch den Zusammenschluss entsteht der siebtgrößte Autozulieferer weltweit.

Redaktion MyDividends.de