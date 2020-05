HELLOFRESH - Bullen machen Druck

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 38,280 € (XETRA)

HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selber Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus abwechslungsreichen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt.

HelloFresh erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 699,1 Mio. EUR (vorläufig: 685 Mio. EUR bis 710 Mio. EUR, Analystenprognose: 698 Mio. EUR), ein Ebitda (bereinigt) von 63,1 Mio. EUR (vorläufig: 55 EUR bis 75 Mio. EUR, Analystenprognose: 66,3 Mio. EUR) und ein Nettoergebnis nach Minderheiten von 39,7 Mio. EUR (VJ: -46,1 Mio. EUR). Im Ausblick auf 2020 erwartet das Management eine bereinigte Ebitda-Marge von 6-10 % (bisher: 4 % bis 5,5 %) und einen währungsbereinigten Umsatzanstieg um 40-55 % (bisher: 22-27 %).

Quelle: Guidants News (Zahlen vom 05. Mai)

Die HelloFresh-Aktie wird seit November 2017 an der Börse gehandelt. Der Start verlief gut, aber im Sommer 2018 geriet der Wert deutlich unter Druck und fiel auf ein Tief bei 5,82 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Am 16. Oktober 2019 gelang der Ausbruch über die wichtige Widerstandsmarke bei 14,88 EUR. Seitdem zieht der Wert unter Schwankungen massiv an. Am 28. April erreichte er ein Hoch bei 38,16 EUR. Nach einem mehrtägigen Rücksetzer drückte die Aktie ab 05. Mai gegen dieses Hoch. Inzwischen ist sie darüber ausgebrochen. Heute markierte der Wert bereits ein neues Allzeithoch bei 39,06 EUR. Damit wird der mittel-langfristige Aufwärtstrend bestätigt.

Geht die Rally weiter?

Die Bullen dominieren im Chartbild der HelloFresh-Aktie deutlich. In den nächsten Tagen ist daher mit weiteren Gewinnen zu rechnen. Das nächste Ziel liegt bei ca. 43,62 EUR. Später wären sogar Kurse um 51,47 EUR möglich. Ein Rückfall unter 38,16 wäre allerdings ein Rückschlag für die Bullen. Abgaben bis ca. 30,92 EUR wären dann möglich.

Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst