HELLOFRESH - Die Aktien-Bullen liefern!

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 64,400 € (XETRA)

Seitdem die Aktie von Hellofresh Mitte Februar knapp über der Kurszielzone um 75,00 EUR ein neues Allzeithoch ausbildete und anschließend von der 77,00 EUR-Marke unter eine steile Trendlinie fiel, dominiert eine kurzfristige Korrektur. Diese traf in der letzten Woche bei 53,24 EUR auf das stützende 61,8 %-Retracement der letzten großen Rallyphase von 38,02 EUR bis zum Rekordhoch bei 77,00 EUR.

Der Turnaround hat gesessen

Ohne eine weitere Korrekturbewegung wurde diese Marke direkt von der Käuferseite zum Einstieg genutzt und wie erwartet die Hürde bei 61,65 EUR attackiert. Am Montag wurde auch dieser Widerstand überschritten und damit der Weg für eine Fortsetzung der Erholung an die Hürde bei 67,90 EUR freigemacht. Aufgrund der hohen Dynamik des Anstiegs ist den Bullen aktuell auch der Bruch der Marke und weitere Zugewinne bis 71,00 EUR und darüber an die Kurszielzone bei 75,00 EUR zuzutrauen.

Eine vorherige Korrektur an den Bereich um 61,00 EUR wäre unproblematisch. Darunter käme es allerdings zum ersten empfindlichen Dämpfer in Form einer Korrektur bis 56,40 EUR. Sollte hier eine Fortsetzung des Anstiegs ausbleiben und die Marke ebenfalls gebrochen werden, stünde ggf. doch noch der Gapclose bei 50,00 EUR auf der Agenda.

HelloFresh Chartanalyse (Tageschart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)