Hellofresh: Umsatzrekord im ersten Quartal lässt Aktie kräftig steigen

Fast Hand in Hand ging es für die Aktien der Corona-Gewinner Delivery Hero und Hellofresh seit Jahresanfang bergab. Heute ist genau ds Gegenteil der Fall. Beide Konzerne haben ihre Quartalszahlen veröffentlicht und beide Konzerne legen danach kräftig zu. Die Aktie von Hellofresh legt heute zweistellig zu, da es einen neuen Rekord gab.

Umsatz so hoch wie nie zuvor in einem Quartal

Der Kochboxenlieferant Hellofresh hat zum Jahresauftakt einen Rekord beim Quartalsumsatz erzielt und weiter seine Kunden- und Bestellzahlen nach oben geschraubt. In den ersten drei Monaten des Jahres zählte das im Dax notierte Unternehmen rund 8,5 Millionen aktive Kunden und knapp 34,6 Millionen Bestellungen, wie es am Donnerstag in Berlin mitteilte. Unter aktiven Kunden versteht Hellofresh jene, die binnen der vergangenen drei Monate mindestens einmal bestellt haben.

Ebitda rückläufig, aber besser als erwartet

Bereits am Vorabend hatte das Unternehmen erste Zahlen bekannt gegeben und seine Jahresprognose bestätigt. Demnach stieg der Umsatz der ersten drei Monate währungsbereinigt um gut ein Viertel auf rund 1,9 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) sank um fast 38 Prozent auf 99,3 Millionen Euro. Das lag in erster Linie an gestiegenen Preisen für Zutaten sowie Kosten für den Ausbau von Produktionskapazitäten. Beide Kennziffern fielen aber deutlich besser aus, als Analysten erwartet hatten.

Die Jahresprognose eines währungsbereinigten Umsatzwachstums von 20 bis 26 Prozent sowie eines operativen Gewinns von 500 bis 580 Millionen Euro bestätigte der Vorstand.

Aktie könnte sich ein Stück erholen

Ende November war die Aktien von Hellofresh dabei in den dreistelligen Bereich vorzudringen. Allerdings scheiterte dieser Versuch mehr als deutlich, denn das heutige Kursplus bringt den Kurs wieder knapp über 40 Euro. Trotzdem hat Hellofresh heute mit seinen Zahlen gezeigt, dass die Befürchtungen der Anleger zum Teil zu groß waren. Wie die Erlöse zeigen, bleiben die Kochboxen beliebt. Allerdings kämpft Hellofresh mit den gleichen Problemen wie viele andere. Hohe Rohstoffpreise drücken auf das operative Geschäft. Insgesamt gesehen, läuft es allerdings eher rund beim Dax-Konzern. Daher sollten Anleger nach einem Rücksetzer sich ein paar Stücke holen. Normalisiert sich die Lage wieder etwas, dann könnten wieder Kurse zwischen 70 und 75 Euro möglich sein.

Redaktion onvista / dp-AFX

Foto: Homepage Hellofresh