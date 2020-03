Hermès will nun eine Dividende auf Vorjahresniveau ausschütten

Der französische Hersteller von Edelprodukten Hermès International SCA (ISIN: FR0000052292) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 4,55 Euro für das letzte Geschäftsjahr ausschütten. Ursprünglich war eine Dividende in Höhe von 5 Euro geplant. Damit soll die Ausschüttung auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Hermès will auch 20 Mio. Euro an Krankenhäuser spenden sowie die Grundgehälter seiner weltweiten Mitarbeiter stabil halten.

Hermès zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Nach Abzug der Zwischendividende (1,50 Euro) sollen noch 3,05 Euro als Schlussdividende ausgeschüttet werden. Die Hauptversammlung ist für den 24. April 2020 geplant. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 642,60 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 0,71 Prozent.

Der Hersteller von Luxus-Modeartikeln wie Handtaschen und Seidenschals wurde 1837 gegründet und beschäftigt rund 15.500 Mitarbeiter. Der Firmensitz ist Paris.

