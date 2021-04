Hess: Auf Mehrjahreshoch!

Die letzten markanten Höchststände markierte das Papier von Hess Mitte 2014 bei 104,50 US-Dollar und ging anschließend in eine reguläre Konsolidierung über. Bis Anfang 2016 verlor die Aktie jedoch massiv an Wert und musste auf einen Wert von 34,02 US-Dollar zurücksetzen. Erst dieser Bereich sorgte für eine Stabilisierung, so richtig aus dem anschließenden Seitwärtstrend ist das Papier jedoch nicht herausgekommen. Auf der Oberseite wurde das Niveau um 75,00 US-Dollar stets für Gewinnmitnahmen genutzt. Im Laufe dieser Woche versucht sich der Wert jedoch über diese mehrjährige Hürde hinwegzusetzen und könnte im Erfolgsfall eine wichtige Weichenstellung für die nächsten Jahre vollziehen.

Gute Erfolgsaussichten

Gelingt es tatsächlich das Widerstandsband um 75,00 US-Dollar endgültig abzuhaken, könnte auf Sicht der nächsten Monate Kurspotenzial zunächst in den Bereich von 84,84 US-Dollar freigesetzt werden. Für die nächsten Jahre könnte sogar ein Rücklauf zurück an die Rekordstände aus 2014 bei 104,50 US-Dollar einsetzen. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 75,00 US-Dollar würde den Wert dagegen unter Druck bringen, Abschläge auf 66,17 US-Dollar blieben in diesem Fall nicht aus. Geht es unter 65,00 US-Dollar abwärts, müssten weitere Abschläge in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 58,00 US-Dollar eingeplant werden.

Hess (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 75,00 // 78,25 // 79,00 // 81,84 // 83,73 // 86,25 US-Dollar Unterstützungen: 70,69 // 66,36 // 63,15 // 60,03 // 58,24 // 56,35 US-Dollar

Fazit

Ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb der mehrjährigen Hürde von rund 75,00 US-Dollar würde in der Hess-Aktie weiteres Kurspotenzial an 84,84 US-Dollar freisetzen können, darüber würden schließlich die Jahreshochs aus 2014 bei 104,50 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 73,00 US-Dollar vorerst allerdings nicht überschreiten, weil nach einem erfolgreichen Kaufsignal das Ausbruchsniveau erneut einem Test unterzogen werden könnte.

